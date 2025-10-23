Torino imprenditore 39enne ucciso a coltellate da uno sconosciuto incappucciato L' aggressore in fuga

La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco. A dare l'allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate da uno sconosciuto incappucciato. L'aggressore in fuga

Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate da uno sconosciuto incappucciato. Una vicina: «Urlava "che fai bastardo?"» - La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco, titolare di un'azienda di videosorveglianza. Da torino.corriere.it

Marco Veronese ucciso da una persona incappucciata e lasciato sul marciapiedi: l'assassino è in fuga - Accoltellato a morte in strada nella notte per motivi sconosciuti: la vittima è un uomo di 39 anni di Collegno (Torino) ucciso intorno all'1:30 tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre all'angolo tra via ... Lo riporta today.it

Torino, uomo incappucciato uccide 39enne in strada e fugge. Caccia all'aggressore - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. Scrive msn.com