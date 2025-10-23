Torino imprenditore 39enne ucciso a coltellate da un uomo incappucciato Urlava | Che fai? L' aggressore in fuga

Xml2.corriere.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco. A dare l'allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

torino imprenditore 39enne ucciso a coltellate da un uomo incappucciato urlava che fai l aggressore in fuga

© Xml2.corriere.it - Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate da un uomo incappucciato. Urlava: «Che fai?». L'aggressore in fuga

Altre letture consigliate

torino imprenditore 39enne uccisoTorino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate nella notte: aggressore in fuga - 30, un uomo di 39 anni, residente a Collegno, in provincia di Torino, è stato ucciso a seguito di un’aggressione avvenuta in via Sabotino, all’angolo con corso Francia. Si legge su msn.com

torino imprenditore 39enne uccisoTorino, Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada: aveva 39 anni - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. Da ilmessaggero.it

torino imprenditore 39enne uccisoTorino, uomo incappucciato uccide 39enne in strada e fugge. Caccia all'aggressore - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Imprenditore 39enne Ucciso