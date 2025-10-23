Torino 39enne ucciso sotto casa dei genitori | caccia al killer
Aggredito e ucciso sotto casa dei genitori dove era tornato a vivere dopo la separazione Marco Veronese, l’uomo di 39 anni trovato morto la notte scorsa a Collegno, in una via all’angolo con corso Francia, alle porte di Torino. La vittima aveva tre figli ed era titolare di una ditta di video sorveglianza. Secondo le prime informazioni è stato colpito da diverse coltellate. Indagini in corso per chiarire il movente e per rintracciare il killer. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
