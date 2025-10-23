Torino 39enne ucciso a coltellate da un uomo incappucciato

Omicidio a Torino, all'1.30 Marco Veronese stava rientrando a casa quando è stato colpito da un uomo incappucciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

