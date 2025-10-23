Torino 39enne ucciso a coltellate da un uomo incappucciato
Omicidio a Torino, all'1.30 Marco Veronese stava rientrando a casa quando è stato colpito da un uomo incappucciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Omicidio a Collegno nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025. Intorno all’1.30, un 39enne del posto è stato trovato morto in strada, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino. Sul corpo aveva i segni di diverse coltellate. Secondo le prime informa - facebook.com Vai su Facebook
