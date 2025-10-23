Torinese colpito da un malore durante la vacanza in Siberia | un ponte sanitario lo riporta in Piemonte
Un torinese di 60 anni è rientrato in Piemonte, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, dopo un complesso rimpatrio sanitario internazionale ed è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Martini dell’ASL Città di Torino. Azienda Zero Piemonte ha supportato l’operazione coordinando. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
