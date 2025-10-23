Tor Vergata presenta Veterinaria | formazione pratica e visione One Health

Alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si alza il sipario sulla rete formativa del nuovo corso in Medicina veterinaria di Tor Vergata. Un appuntamento, lunedì 27 ottobre dalle 10 alle 12.30, che racconta una scelta precisa: intrecciare didattica e territori attraverso la visione One Health. Un lancio istituzionale nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tor Vergata presenta Veterinaria: formazione pratica e visione One Health

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Cinema Nuovo di Vergato presenta “Una battaglia dopo l’altra” 25 ottobre ore 21:00 26 ottobre ore 17:30 e 20:30 Il film del momento firmato Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro. In un’America contempor - facebook.com Vai su Facebook

Tor Vergata, presentazione corso laurea in Medicina veterinaria visione One health - La compenetrazione della visione One health nell’intero percorso di studi rappresenta un’opportunità unica per gli studenti ... Scrive msn.com

Università di Roma Tor Vergata, al via il semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria - 100 studenti e studentesse presenti e pronti al primo giorno di lezione universitaria, è cominciato, ... Segnala iltempo.it

Semestre filtro, oggi al via medicina, odontoiatria e veterinaria con il nuovo 'sistema'. L'open day a Tor Vergata - Questa mattina, con il saluto caloroso del rettore Nathan Levialdi Ghiron agli oltre 2100 tra studenti e studentesse presenti e pronti al primo giorno di lezione universitaria, è cominciato il ... Segnala ilmessaggero.it