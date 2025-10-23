Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana
Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Dunque, ogni giovedì, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, presentiamo le migliori uscite discografiche della settimana. Con l'idea che un disco. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Caleydo e Bassi Maestro propongono uno dei migliori dischi rap dell’anno, piuttosto insipido il nuovo singolo di Arisa. Come chicca della settimana abbiamo scelto Sogni lucidi di Giorgieness - facebook.com Vai su Facebook
