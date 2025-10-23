Top News Milan | Allegri recupera Nkunku per il Pisa Novità su Jashari Mercato che rivelazioni!
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: domani a 'San Siro' arriverà il Pisa dell'ex Alberto Gilardino; ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri prudente: “Domani partita complicata che va affrontata nel modo giusto” - Durante la conferenza stampa tenutasi a Milanello alla vigilia di Milan- Scrive milannews.it
Milan Pisa, Massimiliano Allegri potrebbe a sorpresa lanciare Nkunku, recuperato oggi, dal primo minuto nella gara di venerdì - Milan Pisa, Massimiliano Allegri potrebbe a sorpresa lanciare Nkunku, recuperato oggi, dal primo minuto nella gara di venerdì In vista dell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Pisa di ... Secondo milannews24.com
Allegri sul primo posto: “Dobbiamo stare con i piedi per terra. Non esiste nessuna fuga” - Pisa, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande sul primo posto in classifica e su un'eventuale fuga ... Si legge su milannews.it