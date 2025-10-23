Tonali Juventus la verità sul rinnovo del centrocampista e cosa cambierebbe per il suo futuro Il colpo bianconero è possibile? Novità importanti

Tonali Juventus, la verità sul rinnovo dell’obiettivo bianconero e cosa succederà per il suo futuro. Il colpo è possibile? Arrivano novità. Un rinnovo che blinda il presente, ma non chiude le porte al futuro. La notizia del prolungamento del contratto di Sandro Tonali con il Newcastle fino al 2029 ha fatto sognare i tifosi inglesi e gettato nello sconforto quelli italiani che speravano in un suo ritorno. Ma, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la realtà è più complessa: il rinnovo non cambia la sostanza, ma conferma solo l’enorme valore del giocatore. Il rinnovo non lo rende incedibile, ma conferma il prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

