Tonali Juventus la verità sul rinnovo del centrocampista e cosa cambierebbe per il suo futuro Il colpo bianconero è possibile? Novità importanti
Tonali Juventus, la verità sul rinnovo dell’obiettivo bianconero e cosa succederà per il suo futuro. Il colpo è possibile? Arrivano novità. Un rinnovo che blinda il presente, ma non chiude le porte al futuro. La notizia del prolungamento del contratto di Sandro Tonali con il Newcastle fino al 2029 ha fatto sognare i tifosi inglesi e gettato nello sconforto quelli italiani che speravano in un suo ritorno. Ma, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la realtà è più complessa: il rinnovo non cambia la sostanza, ma conferma solo l’enorme valore del giocatore. Il rinnovo non lo rende incedibile, ma conferma il prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tonali Juve, nonostante il rinnovo col Newcastle i bianconeri restano alla finestra. A gennaio non partirà ma a giugno… Lo scenario - Tonali Juve, i bianconeri restano alla finestra in vista della sessione estiva: gli aggiornamenti sul centrocampista Un rinnovo che non chiude le porte, un addio solo rimandato.
Tonali rinnova con il Newcastle, l'accordo durante la squalifica: il retroscena e cosa cambia per la Juventus - Il centrocampista ha prolungato l'accordo con i Magpies allungando la scadenza dal 2028 al 2029 con opzione per il 2030