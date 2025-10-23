tocco caudio lite tra giovani ospiti del centro migranti

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione nella serata di ieri, intorno alle 23, a Tocco Caudio, dove una lite tra alcuni ospiti di un centro di accoglienza ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e di un’ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe scoppiata per futili motivi legati a un telefono cellulare, ma in pochi istanti i toni si sarebbero alzati fino a degenerare in un acceso scontro fisico tra due persone. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il personale sanitario, ma nessuno degli ospiti del centro ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

