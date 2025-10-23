Tiziano Ferro vuota il sacco ecco perché è finita col marito Victor Allen Potrei portare via i miei figli

Sono stati due anni di profonde trasformazioni per Tiziano Ferro, che dopo la conclusione del suo tour nell’estate del 2023 ha affrontato un percorso di cambiamento radicale, sia umano che professionale. L’artista di Latina, oggi 44enne, ha parlato apertamente di un periodo che lo ha segnato nel profondo, tra la fine del matrimonio con Victor Allen, nuove scelte artistiche e un rinnovato equilibrio personale. Il cantante ha raccontato di aver « ribaltato vita privata e carriera », trovandosi a ricostruire da zero il proprio quotidiano dopo la separazione dal marito, con cui era sposato dal 2019 e con cui condivide due figli. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tiziano Ferro vuota il sacco, ecco perché è finita col marito Victor Allen «Potrei portare via i miei figli»

