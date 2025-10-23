Tiziano Ferro torna con il nuovo album ‘Sono un grande’ | E’ il disco di cui avevo bisogno

Il nuovo disco di Tiziano Ferro è un’operazione a cuore aperto di fronte al pubblico, per la sincerità con cui il cantautore racconta il suo vissuto. Il 45enne di Latina torna con ‘Sono un grande’ in uscita per Sugar Music venerdì 24 ottobre. 11 brani nuovi, più una bonus track, ‘Tra le mani un cuore’, scritto con Nek, Marta Venturini e Giulia Anania e portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo da Massimo Ranieri. Il nuovo lavoro è una ripartenza dopo separazion i che lo hanno portato a dover azzerare tutto, o quasi, per una persona che, come dice lui stesso incontrando la stampa negli uffici di Sugar a Milano, ‘odia i cambiamenti’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tiziano Ferro torna con il nuovo album ‘Sono un grande’: “E’ il disco di cui avevo bisogno”

