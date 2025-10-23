Tiziano Ferro | Sono un grande è un mantra per rimettere al centro l'essere umano

Amica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Ha affrontato grandi difficoltà, tra cui un complesso divorzio, ma il dolore, grazie all’amore per la musica, ha lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Tiziano Ferro esce con Sono un grande un album ispirato e profondo, ma anche leggero, vitale e ironico in cui si racconta con grandissima onestà. «Sicuramente l’ironia è importante, è importante anche incitare gli altri e se stessi a diventare la versione migliore possibile di noi. Sono un grande è una sorta di invito, un mantra, per tentare di fare valere anche le cose che abbiamo fatto per arrivare qui, che sono sicuramente tante. 🔗 Leggi su Amica.it

tiziano ferro sono un grande 232 un mantra per rimettere al centro l essere umano

© Amica.it - Tiziano Ferro: «”Sono un grande” è un mantra, per rimettere al centro l’essere umano»

Altre letture consigliate

tiziano ferro sono grandeTiziano Ferro: «”Sono un grande” è un mantra, per rimettere al centro l’essere umano» - Tiziano Ferro presenta il suo nuovo album "Sono un grande": ««Che la musica sia salvezza non è un modo di dire». Scrive amica.it

tiziano ferro sono grandeTiziano Ferro si rimette al mondo con “Sono un grande”. Un nuovo inizio dopo «due anni disastrosi» - Dopo anni «disastrosi» e un divorzio difficile, Tiziano Ferro torna a fare quello che sa fare meglio: raccontarsi attraverso la musica ... Come scrive iodonna.it

tiziano ferro sono grandeTiziano Ferro, un nuovo inizio con “Sono un Grande” - Tiziano Ferro si racconta in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, rivelando il lato più fragile e umano di sé. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tiziano Ferro Sono Grande