Tiziano Ferro | Sono un grande è un mantra per rimettere al centro l'essere umano
(askanews) – Ha affrontato grandi difficoltà, tra cui un complesso divorzio, ma il dolore, grazie all’amore per la musica, ha lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Tiziano Ferro esce con Sono un grande un album ispirato e profondo, ma anche leggero, vitale e ironico in cui si racconta con grandissima onestà. «Sicuramente l’ironia è importante, è importante anche incitare gli altri e se stessi a diventare la versione migliore possibile di noi. Sono un grande è una sorta di invito, un mantra, per tentare di fare valere anche le cose che abbiamo fatto per arrivare qui, che sono sicuramente tante. 🔗 Leggi su Amica.it
