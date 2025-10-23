Tiziano Ferro | Sono un grande è la mia consapevolezza di aver superato una brutta tempesta Arriva pure un film

«Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l'ho fatto e un futuro felice me lo merito» confessa Tiziano Ferro raccontandoci la genesi di questo nuovo progetto, in uscita oggi, il primo con Sugar Music, dodici brani, in cui parlando di lui, diventa chiara l'umanissima origine di quelle sue canzoni che, da più di vent'anni, sembrano riuscire a toccare nel profondo chiunque. L'uscita del disco è accompagnata dal nuovo singolo «Fingo&Spingo», disponibile da venerdì per la rotazione radiofonica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tiziano Ferro: “Sono un grande è la mia consapevolezza di aver superato una brutta tempesta”. Arriva pure un film

Altre letture consigliate

Era il 2019 quando nel video di Accetto miracoli Tiziano Ferro mostrava con orgoglio ai fan la fede al dito, simbolo del matrimonio con il marito Victor Allen, ex dirigente della Warner Bros, celebrato quell’estate. Nel 2022 la coppia, che viveva a Los Angeles, a - facebook.com Vai su Facebook

Dolore e canzoni, la verità di Tiziano Ferro: “Avevo bisogno di liberarmi” - X Vai su X

Tiziano Ferro, arriva il nuovo album: “Sono un grande è la mia consapevolezza di aver superato una brutta tempesta”. Arriva pure un film - «Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare ... Segnala iltempo.it

Tiziano Ferro, arriva il nuovo album "Sono un grande" - Tiziano Ferro, dopo l'uscita del singolo Cuore rotto, lancia anche il nuovo album dal titolo Sono un grande. Secondo msn.com

Tiziano Ferro torna il 24 ottobre con il nuovo album “Sono un grande” e nel 2026 sarà in concerto a Bari - Milano – «Non ho mai avuto la smania di apparire, di essere il numero uno, e non sono obbligato a guadarmi dentro; essere sinceri paga sempre e ai miei bambini Margherita e Andres dico di non rifugiar ... Come scrive pugliapress.org