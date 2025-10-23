Tiziano Ferro | Nel nuovo disco c' è il disastro che mi è accaduto Ho un obbligo con chi mi ascolta | essere vero

Tiziano Ferro è tornato (o quasi). Sono passati 3 anni dal suo ultimo disco e finalmente domani venerdì, 24 ottobre, sarà possibile ascoltare il suo nuovo album di inediti “Sono un grande”, il primo su etichetta Sugar Music. Il grande cantautore torna alla musica con un album frutto di oltre due. 🔗 Leggi su Today.it

Tiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... msn.com scrive

Il nuovo album di Tiziano Ferro, racconta il divorzio e le insicurezze - "La verità è una: essere sinceri paga sempre" e Tiziano Ferro lo dimostra nel nuovo album 'Sono Un Grande', forse il suo lavoro più brutalmente vero, in cui ha raccolto i suoi due ultimi anni di vita ... Segnala ansa.it

Tiziano Ferro torna con il nuovo album “Sono un grande” - "Non ho mai avuto la smania di apparire, di essere il numero uno, e non sono obbligato a guadarmi dentro; essere sinceri paga semp ... Da italpress.com