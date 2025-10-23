Tiziano Ferro la fine del matrimonio con Victor e la custodia dei figli | Non vorrei portarli via

Tiziano Ferro e Victor Allen convolarono a nozze nel 2019. Insieme, hanno formato una famiglia negli Stati Uniti, assieme ai loro bimbi Margherita e Andres. Sei anni dopo, per il cantante arrivato al successo con Xdono, è cambiato tutto. Il matrimonio con Victor è giunto al termine e, dopo il divorzio, Ferro ha rivoluzionato la propria carriera cambiando manager e casa discografica. Una nuova vita, non priva di difficoltà, di cui Tiziano ha parlato pubblicamente per la prima volta. Il divorzio da Victor e la vita negli Usa per i figli. Di fronte all’imminente uscita del suo nuovo disco, Sono un grande, Tiziano Ferro spiega in una nota stampa che dentro “c’è finito tutto quello che è accaduto in questi due anni, un grande disastro ma non solo”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tiziano Ferro, la fine del matrimonio con Victor e la custodia dei figli: “Non vorrei portarli via”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Attacchi di panico, un amore finito, la solitudine lontano dai figli. Tiziano Ferro mette tutto in musica, senza filtri, e racconta due anni che non dovevano diventare un disco. C’è una frase che canta per autoconvincersi. E fa più rumore di tutte le altre. - facebook.com Vai su Facebook

Tiziano Ferro ha confermato che NON parteciperà la Festival di Sanremo 2026. Fonte: Il Messaggero - X Vai su X

Tiziano Ferro: «Da quando, da adolescente, ho scoperto che mentire è inutile e che dire le bugie è difficile, ho scelto la verità sempre e comunque» - Il suo nuovo disco si intitola Sono un grande: «È una sorta di invito a tentare di fare valere le cose che abbiamo fatto per arrivare qui e che sono sicuramente tante» ... Come scrive vanityfair.it

Tiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... Scrive msn.com

Tiziano Ferro: "Due anni disastrosi, tra terapia di coppia e attacchi di panico" - Il cantante di Latina racconta le difficoltà personali e professionali vissute negli ultimi anni, tra separazione, cambiamenti lavorativi e problemi di salute mentale ... Si legge su corrieredellosport.it