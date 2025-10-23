Tiziano Ferro due anni in cui tutto è cambiato

Tiziano Ferro, che ha appena annunciato la sua non partecipazione al Festival di Sanremo 2026 poichè non ha una canzone da esibire. Ha raccontato cosa è accaduto negli ultimi due anni nella sua vita e come i cambiamenti si ripercuotano sul nuovo disco in uscita il 24 ottobre.

