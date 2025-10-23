Tiziano Ferro due anni in cui tutto è cambiato

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiziano Ferro, che ha appena annunciato la sua non partecipazione al Festival di Sanremo 2026 poichè non ha una canzone da esibire. Ha raccontato cosa è accaduto negli ultimi due anni nella sua vita e come i cambiamenti si ripercuotano sul nuovo disco in uscita il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tiziano ferro due anni in cui tutto 232 cambiato

© Ildifforme.it - Tiziano Ferro, “due anni in cui tutto è cambiato”

Leggi anche questi approfondimenti

tiziano ferro due anniTiziano Ferro: "Due anni disastrosi, tra terapia di coppia e attacchi di panico" - Il cantante di Latina racconta le difficoltà personali e professionali vissute negli ultimi anni, tra separazione, cambiamenti lavorativi e problemi di salute mentale ... Da corrieredellosport.it

tiziano ferro due anniTiziano Ferro si rimette al mondo con “Sono un grande”. Un nuovo inizio dopo «due anni disastrosi» - Dopo anni «disastrosi» e un divorzio difficile, Tiziano Ferro torna a fare quello che sa fare meglio: raccontarsi attraverso la musica ... Riporta iodonna.it

tiziano ferro due anniTiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tiziano Ferro Due Anni