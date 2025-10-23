Tiziano Ferro dopo il dolore del divorzio | Impaurito col cuore rotto alla fine sono un grande

Milano, 23 ottobre 2025 – E meno male che se lo dice da solo. Sono un grande assicura, infatti, un Tiziano Ferro in bianco e nero sulla copertina del nuovo album in uscita oggi. Ed è con questa convinzione ferrea (si passi il gioco di parole) che se la vedono le 11 nuove canzoni (più Tra le mani un cuore portata a Sanremo da Massimo Ranieri) chiamate a riscattare il divo di Latina da anni complessi tanto nella vita professionale che in quella privata. I dischi d’oro e di platino che prende a randellate nel video di Cuore rotto sono l’emblema di una celebrità tormentata che neppure gli anni, le sicurezze, l’affetto dei fan, sembrano aver lenito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tiziano Ferro dopo il dolore del divorzio: “Impaurito, col cuore rotto, alla fine sono un grande”

