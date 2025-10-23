Tiziano Ferro dopo il dolore del divorzio | Impaurito col cuore rotto alla fine sono un grande

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025 – E meno male che se lo dice da solo. Sono un grande assicura, infatti, un Tiziano Ferro in bianco e nero sulla copertina del nuovo album in uscita oggi. Ed è con questa convinzione ferrea (si passi il gioco di parole) che se la vedono le 11 nuove canzoni (più Tra le mani un cuore portata a Sanremo da Massimo Ranieri) chiamate a riscattare il divo di Latina da anni complessi tanto nella vita professionale che in quella privata. I dischi d’oro e di platino che prende a randellate nel video di Cuore rotto sono l’emblema di una celebrità tormentata che neppure gli anni, le sicurezze, l’affetto dei fan, sembrano aver lenito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tiziano ferro dopo il dolore del divorzio impaurito col cuore rotto alla fine sono un grande

© Quotidiano.net - Tiziano Ferro dopo il dolore del divorzio: “Impaurito, col cuore rotto, alla fine sono un grande”

Leggi anche questi approfondimenti

tiziano ferro dopo doloreTiziano Ferro dopo il dolore del divorzio: “Impaurito, col cuore rotto, alla fine sono un grande” - Dopo quasi tre anni dico che è stata la cosa giusta, perché forse oggi stiamo entrambi meglio di allora, però ... Secondo quotidiano.net

tiziano ferro dopo doloreTiziano Ferro: “Dopo il divorzio ‘Sono un grande’ segna la mia ripartenza” - (Adnkronos) – C’è una frase che Tiziano Ferro pronuncia con semplicità disarmante, e che da sola riassume il senso del suo ritorno: "Volevo sentirmi scomodo. Si legge su msn.com

tiziano ferro dopo doloreTiziano Ferro: «Sono un grande» e lo dimostra con un album e un tour già da record - Dopo tre anni di silenzio discografico, il cantautore di Latina alza di nuovo il sipario con Sono un grande, il nuovo album di inediti in us ... Come scrive domanipress.it

Cerca Video su questo argomento: Tiziano Ferro Dopo Dolore