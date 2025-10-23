Tiziano Ferro | Da quando da adolescente ho scoperto che mentire è inutile e che dire le bugie è difficile ho scelto la verità sempre e comunque

23 ott 2025

Il suo nuovo disco si intitola Sono un grande: «È una sorta di invito a tentare di fare valere le cose che abbiamo fatto per arrivare qui e che sono sicuramente tante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tiziano Ferro: «Da quando, da adolescente, ho scoperto che mentire è inutile e che dire le bugie è difficile, ho scelto la verità sempre e comunque»

