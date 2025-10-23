Tiziano Ferro arriva il nuovo album Sono un grande

Il disco del cantautore di Latina, che contiene anche "Cuore rotto", uscirà venerdì 24 ottobre 2025 ed è il frutto di più di due anni di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tiziano Ferro, arriva il nuovo album "Sono un grande"

Era il 2019 quando nel video di Accetto miracoli Tiziano Ferro mostrava con orgoglio ai fan la fede al dito, simbolo del matrimonio con il marito Victor Allen, ex dirigente della Warner Bros, celebrato quell'estate. Nel 2022 la coppia, che viveva a Los Angeles, a

Il nuovo album di Tiziano Ferro, racconta il divorzio e le insicurezze - "La verità è una: essere sinceri paga sempre" e Tiziano Ferro lo dimostra nel nuovo album 'Sono Un Grande', forse il suo lavoro più brutalmente vero, in cui ha raccolto i suoi due ultimi anni di vita ... ansa.it scrive

Tiziano Ferro: "Nel nuovo disco c'è il disastro che mi è accaduto. Ho un obbligo con chi mi ascolta: essere vero" - Tiziano Ferro, dopo 3 anni, torna con un album di inediti (disponibile dal 24 ottobre) dal titolo "Sono un grande". Secondo today.it

Tiziano Ferro torna il 24 ottobre con il nuovo album “Sono un grande” e nel 2026 sarà in concerto a Bari - Milano – «Non ho mai avuto la smania di apparire, di essere il numero uno, e non sono obbligato a guadarmi dentro; essere sinceri paga sempre e ai miei bambini Margherita e Andres dico di non rifugiar ... Riporta pugliapress.org