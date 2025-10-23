Tim Henman punta su Taylor Fritz nel ruolo di terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz | E’ solo questione di tempo

Nel massimo circuito internazionale del tennis si sta vivendo una fase molto particolare. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno imponendo come punti di riferimento assoluti, per i loro risultati e il tennis che sono stati capaci di esprimere. Non è un caso che nelle esibizioni che nei prossimi mesi andranno in scena l’azzurro e l’iberico saranno spesso coinvolti. Tiene banco il tema “terzo incomodo”. Sì, perché allo stato attuale delle cose non c’è stato alcun giocatore in grado di tenere il passo dei due. Secondo l’ex tennista britannico Tim Henman, ex numero 4 del mondo e oggi commentatore tecnico, in realtà potrebbe esserci un avversario potenziale che nei prossimi mesi potrebbe inserirsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

