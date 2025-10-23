Tifoseria pisana senza trasferte per tre mesi la reazione politica | Misura sproporzionata e difficilmente giustificabile

Pisatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La misura punitiva comunicata nella serata di ieri dal Ministero dell'Interno alla tifoseria pisana è riuscita a unire in un fronte bipartisan gli esponenti politici. Un coro univoco di irritazione e incredulità di fronte alla decisione di ‘mettere in punizione’ per tre mesi un'intera provincia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tifoseria pisana senza trasfertePisa, società furiosa per la sanzione ai tifosi. Tre mesi senza trasferte: “Siamo con la nostra gente" - La dirigenza nerazzurra si muove in via riservata: lettere al ministro Abodi e contatti istituzionali per chiedere una revisione del provvedimento. Segnala msn.com

tifoseria pisana senza trasferteTifoseria pisana senza trasferte per tre mesi, la reazione politica: "Misura sproporzionata e difficilmente giustificabile" - La misura punitiva comunicata nella serata di ieri dal Ministero dell'Interno alla tifoseria pisana è riuscita a unire in un fronte bipartisan gli esponenti politici. Si legge su pisatoday.it

tifoseria pisana senza trasferteMilan-Pisa a San Siro ma senza tifosi toscani, chiusi per tre mesi i settori ospiti: l'ordinanza - Chiusi per tre mesi i settori ospiti degli impianti sportivi dove il Pisa e l'Hellas Verona giocheranno i match in trasferta. Come scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tifoseria Pisana Senza Trasferte