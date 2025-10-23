Tifoseria pisana senza trasferte per tre mesi la reazione politica | Misura sproporzionata e difficilmente giustificabile
La misura punitiva comunicata nella serata di ieri dal Ministero dell'Interno alla tifoseria pisana è riuscita a unire in un fronte bipartisan gli esponenti politici. Un coro univoco di irritazione e incredulità di fronte alla decisione di ‘mettere in punizione’ per tre mesi un'intera provincia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La carneficina continua. Qui sulla Pisana. Alessia passa sulle strisce con la figlia, il suv si ferma per farla passare ma come al solito l’assassino sullo scooterone se ne infischia e romba al doppio della velocità consentita. Ora sarà importante che l’assassino ve - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, società furiosa per la sanzione ai tifosi. Tre mesi senza trasferte: “Siamo con la nostra gente" - La dirigenza nerazzurra si muove in via riservata: lettere al ministro Abodi e contatti istituzionali per chiedere una revisione del provvedimento. Segnala msn.com
Tifoseria pisana senza trasferte per tre mesi, la reazione politica: "Misura sproporzionata e difficilmente giustificabile" - La misura punitiva comunicata nella serata di ieri dal Ministero dell'Interno alla tifoseria pisana è riuscita a unire in un fronte bipartisan gli esponenti politici. Si legge su pisatoday.it
Milan-Pisa a San Siro ma senza tifosi toscani, chiusi per tre mesi i settori ospiti: l'ordinanza - Chiusi per tre mesi i settori ospiti degli impianti sportivi dove il Pisa e l'Hellas Verona giocheranno i match in trasferta. Come scrive milanotoday.it