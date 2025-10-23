Ticketmaster ha inviato una lettera al Congresso sul caos biglietti | Combattiamo i bot i biglietti arrivano nelle mani dei veri fan

Ticketmaster ha presentato una lettera al Congresso, volta all’adozione di nuove misure per fermare gli speculatori sull’acquisto dei biglietti di concerti ed eventi di vario genere. Tra gli accorgimenti che saranno messi in atto dalla piattaforma la priorità è quella di impedire agli utenti ed ai broker di biglietti di creare più account, richiedendo ai rivenditori di utilizzare la verifica dell’identità del contribuente, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per “ una valutazione e una cancellazione più rapide dei biglietti acquistati dai bot”, mentre prosegue una causa intentata dalla Federal Trade Commission il mese scorso che accusa la piattaforma di collaborare con i rivenditori per aumentare i prezzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ticketmaster ha inviato una lettera al Congresso sul caos biglietti: “Combattiamo i bot, i biglietti arrivano nelle mani dei veri fan”

