Ti ammazzo come Giulia Tramontano con 37 coltellate | minaccia l'ex nonostante il braccialetto elettronico
"Ti faccio fuori come quella ragazza uccisa con 37 coltellate": così un uomo della Valdichiana ha minacciato l’ex compagna del Senese, evocando il delitto Tramontano. Dopo mesi di stalking e messaggi di morte, ora è sotto processo con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
