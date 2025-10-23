Ti ammazzo come Giulia Tramontano con 37 coltellate | minaccia l'ex nonostante il braccialetto elettronico

23 ott 2025

"Ti faccio fuori come quella ragazza uccisa con 37 coltellate": così un uomo della Valdichiana ha minacciato l’ex compagna del Senese, evocando il delitto Tramontano. Dopo mesi di stalking e messaggi di morte, ora è sotto processo con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

