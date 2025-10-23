Thuram lotta come un leone in mezzo al campo Così i giornali hanno valutato la partita del francese al Bernabeu La pagella dopo Real Madrid Juve
Thuram è stato giudicato così in pagella dai giornali dopo la sua prestazione al Bernabeu in Real Madrid Juve. Ecco il voto del francese. Una sufficienza guadagnata con il sudore, una prestazione di pura sostanza nella notte più difficile. Khéphren Thuram torna dal Santiago Bernabéu con una sconfitta amara per la Juventus, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. La sua prova contro il Real Madrid è stata premiata con un 6 in pagella da Tuttosport, che ne ha sottolineato la grande generosità. REAL MADRID JUVE 1-0: LA CRONACA “Lotta come un leone”: la pagella di Tuttosport. « In mezzo al campo lotta come un leone, sfruttando la fisicità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
