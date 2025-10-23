Thuram celebra l’anniversario speciale | il ricordo di quanto avvenne a San Siro con la maglia del Monchengladbach
Inter News 24 Thuram, centravanti dell’Inter, ha festeggiato un curioso anniversario nato in un occasione in cui era avversario dell’Inter. Thuram ha ricordato sui social un episodio che è diventato virale nel corso degli anni. Esattamente cinque anni fa, il calciatore nerazzurro arrivava a San Siro per affrontare l’Inter con la maglia del Borussia Monchengladbach. Era il 21 ottobre 2020, una data che ha segnato un momento curioso e speciale per lui, che proprio in questi giorni ha voluto rievocare, condividendo il ricordo su Instagram. Quel giorno, quando il calciatore francese arrivò al parcheggio del Meazza, lo steward gli impedì l’ingresso, non riconoscendolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
