This is me si presenta in studio e Silvia Toffanin non ci può credere | La denuncio

Uno dei momenti più commentati della puntata di This is me andata in onda mercoledì 22 ottobre su Canale 5 è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin. L'attore e imitatore napoletano, noto per la sua capacità di riprodurre con ironia e precisione i personaggi più popolari della televisione italiana, ha proposto una parodia esilarante della conduttrice di Verissimo, presentandosi con il nome di "Piersilvia". Già da questo gioco di parole, che richiama in modo trasparente la relazione della Toffanin con l'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, si è capito che il numero comico sarebbe stato memorabile.