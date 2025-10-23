This Is Me le pagelle della seconda serata | Lorella Cuccarini eterna showgirl 10 Silvia Toffanin emozionata 6
Su Canale5 a This is Me la notte è proprio volata. Il programma ha voluto celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini con clip di ricordi, musica e sorprese che hanno riportato sullo schermo tanti volti familiari, legati anche alla storia della televisione italiana. Con delicatezza e sensibilità, va detto, Silvia Toffanin, padrona di casa del format ideato da Maria De Filippi, ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra passato e presente, fatto di emozioni sincere, risate, e momenti che hanno toccato il cuore. Dall’ omaggio commosso a Pippo Baudo al racconto dell’amore con il marito Silvio Testi, dalla reunion con Marco Columbro agli abbracci di amici e colleghi: la serata è stata un ritratto autentico di Lorella. 🔗 Leggi su Dilei.it
