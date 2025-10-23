THIS IS ME | LA LEZIONE PERFETTA DEL CORREGGERE IL TIRO IN UNO SHOW TELEVISIVO

La tv generalista è in crisi? No, a patto che si sappia farla, capendo quello che il pubblico desidera nell’anno in cui viviamo. This is Me l’ha capito, dando una lezione. Lo show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, un impero nell’impero che regge quasi tutta l’ammiraglia Mediaset assieme ad una Ruota della Fortuna fuori controllo in senso positivo (ieri quasi 5,5 milioni con il 27% di share), ha corretto il tiro senza perdere tempo. Il debutto del secondo ciclo degli speciali sette giorni fa è stato in chiaro scuro. This is Me non ha avuto la meglio sull’ennesima replica di Montalbano, anche se è limitativo definire replica una delle serie italiane più iconiche con un valore pari ad un film di culto che ami rivedere più e più volte. 🔗 Leggi su Bubinoblog

