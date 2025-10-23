This Is Me 2025 la reunion di Lorella Cuccarini e Marco Columbro | Video Witty Tv

A This Is Me 2025 durante la puntata dedicata a Lorella Cuccarini c’è stata anche la Réunion con Marco Columbro. I due si sono ritrovati in un lungo e forte abbraccio che ha emozionato tutto il pubblico. Lorella Cuccarini e Marco Columbro: l’abbraccio a This Is Me 2025. Durante la puntata speciale di This Is Me 2025 dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl più amata dagli italiani ha riabbracciato Marco Columbro. Una reunion che i telespettatori aspettavano da tempo visto che insieme hanno formato una delle coppie televisive di maggior successo tra gli anni ’80 e 2000. A presentare il conduttore sono stati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che hanno fatto una bellissima sorpresa a Lorella Cuccarini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - This Is Me 2025, la reunion di Lorella Cuccarini e Marco Columbro | Video Witty Tv

