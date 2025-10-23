Durante la seconda puntata di “This Is Me 2025” è andata in scena anche una divertentissima intervista doppia “ Silvia vs Silvia ” tra Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo de Lucia. A fare le domande è stato Amadeus. Ecco cosa è successo. Silvia vs Silvia: l’intervista doppia di Silvia Tofffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me 2025. La seconda puntata di This Is Me 2025 dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha fatto non solo emozionare con la commovente lettera della showgirl a Pippo Baudo, ma anche divertire come quando è andata in onda l’ intervista doppia di Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo De Lucia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - This Is Me 2025, intervista doppia a Silvia Toffanin e l’imitatore Vincenzo De Lucia | Video Witty Tv