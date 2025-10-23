Thiago Motta torna in Italia allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile

Napolipiu.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile"> L’oramai ex allenatore di Bologna e Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza tutt’altro che entusiasmante. Thiago Motta è pronto a tornare in Italia per guidare una squadra di Serie A, una storica protagonista del campionato in cerca di rilancio. L’ex centrocampista sostituirà l’allenatore uscente dopo un periodo deludente per la società. La dirigenza punta a un cambio di passo immediato. Il tecnico italo-brasiliano ha confermato l’intenzione di reintrodurre il modulo 4-2-3-1, schema già utilizzato con successo in precedenti esperienze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

thiago motta torna in italia allener224 in serie a la nobile decaduta torna il 4 2 3 1 e il capitano ruotabile

© Napolipiu.com - Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile

Contenuti che potrebbero interessarti

Esonero dopo la sosta, Thiago Motta torna ad allenare in Italia - Possibile ribaltone in panchina sempre più vicino per una squadra che valuta seriamente di andare a cambiare allenatore e puntare forte sul ritorno di Thiago Motta in Italia ... Segnala calciotoday.it

thiago motta torna italiaTorna Thiago Motta, scelta fatta per la panchina - E' possibile il ritorno di Thiago Motta in panchina, la scelta sembra fatta, ma manca ancora qualcosa: tutti i dettagli ... Come scrive temporeale.info

thiago motta torna italiaVia libera Juventus: Thiago Motta torna subito - Dopo cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei partite, la Juventus ha praticamente cancellato l’ottimo avvio di stagione, culminato con la vittoria al cardiopalma per 4- Si legge su juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Torna Italia