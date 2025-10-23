The Traitors Italia sbarca a Lucca Comics & Games | Marcuzzi guida il cast

Intrigo, strategie e sguardi sospesi: The Traitors Italia fa il suo ingresso a Lucca Comics & Games 2025. Dal 29 ottobre al 2 novembre i Sotterranei di San Colombano diventano l'habitat del gioco, mentre il 30 ottobre al Cinema Astra Alessia Marcuzzi e il cast incontrano il pubblico, alla vigilia del debutto su Prime Video.

