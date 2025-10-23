The Traitors Italia debutta al Lucca Comics 2025 | Alessia Marcuzzi e il cast pronti a incontrare il pubblico

Esperienze immersive, giochi di strategia e una speciale proiezione con Alessia Marcuzzi e i protagonisti dello show. Prime Video trasforma Lucca nel cuore del mistero. Prime Video approda al Lucca Comics & Games 2025 con un'esperienza unica dedicata al mondo enigmatico e strategico di The Traitors Italia. Dal 29 ottobre al 2 novembre, i Sotterranei di San Colombano si trasformeranno nel cuore del gioco tra fiducia e inganno, offrendo al pubblico un viaggio immersivo nell'atmosfera del celebre reality show. Un'esperienza immersiva aperta a tutti Per tutta la durata del festival, i visitatori potranno esplorare un percorso esperienziale gratuito, tra scenografie suggestive, enigmi e installazioni ispirate all'universo di The Traitors Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Traitors Italia debutta al Lucca Comics 2025: Alessia Marcuzzi e il cast pronti a incontrare il pubblico

