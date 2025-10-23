Peter Dinklage meraviglioso outsider sfida l'arroganza del mondo nel reboot di Macon Blaier, che rilegge in chiave moderna la saga splatter targata Troma. In sala dal 30 ottobre. Quarant'anni e non sentirli. Ripartire come se nulla fosse, dichiarare immediatamente l'intento, sdoganare la farsa cinematografica (e cinefila) al servizio di una visione leggera, ma dal cuore gigantesco. Sono passati quattro decenni dal primo capitolo della saga horror-splatter-demenziale targata Troma Entertainment, tuttavia Macon Blaier, al suo secondo film dopo il discreto I Don't Feel at Home in This World Anymore, rispolvera il mitico mocio di Winston Gooze in The Toxic Avenger, quinto capitolo nonché reboot di un franchise che, negli anni, è divenuto emblema del perfetto B-Movie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Toxic Avenger, recensione: il concetto di b-movie (moderno) alla massima potenza