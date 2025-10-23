The Toxic Avenger recensione | il concetto di b-movie moderno alla massima potenza
Peter Dinklage meraviglioso outsider sfida l'arroganza del mondo nel reboot di Macon Blaier, che rilegge in chiave moderna la saga splatter targata Troma. In sala dal 30 ottobre. Quarant'anni e non sentirli. Ripartire come se nulla fosse, dichiarare immediatamente l'intento, sdoganare la farsa cinematografica (e cinefila) al servizio di una visione leggera, ma dal cuore gigantesco. Sono passati quattro decenni dal primo capitolo della saga horror-splatter-demenziale targata Troma Entertainment, tuttavia Macon Blaier, al suo secondo film dopo il discreto I Don't Feel at Home in This World Anymore, rispolvera il mitico mocio di Winston Gooze in The Toxic Avenger, quinto capitolo nonché reboot di un franchise che, negli anni, è divenuto emblema del perfetto B-Movie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
7 giorni. Poi il sangue, l’acido e la vendetta. The Toxic Avenger, dal 30 ottobre al cinema. #TheToxicAvengerIlFilm - facebook.com Vai su Facebook
? Winston era un uomo invisibile. Ora è il protagonista di un horror mostruoso, radioattivo e pieno di vendetta. Acquista ora i tuoi biglietti per The Toxic Avenger, dal 30 ottobre nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/3Wc2sWS - X Vai su X
The Toxic Avenger, recensione: il concetto di b-movie (moderno) alla massima potenza - Peter Dinklage meraviglioso outsider sfida l'arroganza del mondo in The Toxic Avenger, reboot di Macon Blaier che rilegge in chiave moderna la saga splatter targata Troma. Segnala movieplayer.it
The Toxic Avenger: recensione del remake del cult della Troma con Peter Dinklage – #RoFF20 - La recensione di The Toxic Avenger, il film diretto da Macon Blair con protagonista Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood. Si legge su cinefilos.it
Gli effetti di The Toxic Avenger sugli spettatori - Presentato alla 20° edizione della Festa del cinema di Roma nella sezione Grand Public The Toxic Avenger scritto e diretto da Macon Blair ... Come scrive cinefilos.it