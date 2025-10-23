The Toxic Avenger la recensione | torna l’eroe suburbano della Troma

The Toxic Avenger (2025) è un film scritto e diretto da Macon Blair (Hold the Dark) con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Kevin Bacon, Elijah Wood e Taylour Paige protagonisti. Presentato in questi giorni alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, The Toxic Avenger è un film con una storia curiosa alle spalle. The Toxic Avenger – Trama. Winston Gooze ( Peter Dinklage ) è un umile addetto alle pulizie di una fabbrica. Dopo essergli stato diagnosticato un cancro terminale, e con un figlio adolescente sulle spalle, entra in un circolo vizioso alla ricerca di soldi per pagare una nuova cura sperimentale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

