The Toxic Avenger | il cult Troma torna in versione moderna con Peter Dinklage e Kevin Bacon

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la sezione Grand Public della 20ª Festa del Cinema di Roma sarà presentato questa sera alle 21:45 presso la Sala Petrassi The Toxic Avenger, il nuovo film di Macon Blair che riporta sul grande schermo uno dei personaggi più iconici e assurdi del cinema underground americano. Negli anni ’80, il nome “Troma” era sinonimo di film esagerati, politicamente scorretti e orgogliosamente low budget. Fondata a New York nel 1974 da Lloyd Kaufman e Michael Herz, la compagnia indipendente rivoluzionò la cultura pop dell’epoca realizzando pellicole talmente folli e violente da diventare oggetto di culto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

