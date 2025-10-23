The Morning Show | confermata l’uscita anticipata di una star della quarta stagione  prima del finale

Un membro del cast di The Morning Show ha confermato che lascerà la serie Apple TV e ha riflettuto sul percorso del suo personaggio. The Morning Show – stagione 4 è attualmente in streaming su Apple TV, con solo tre episodi rimasti prima del finale. La tecnologia ha giocato un ruolo importante nella trama attuale, con i deepfake e l’intelligenza artificiale che dominano la vita dei personaggi. Durante la stagione 4 di The Morning Show, nell’episodio 6, “If Then”, Stella si è trovata di fronte a un muro metaforico quando i suoi segreti personali sono venuti a galla tramite il suo chatbot AI davanti a un intero gruppo di persone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it