The Economist | anche le gravidanze sono una sfida climatica

di Monica Sozzi, Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul link ASviS dell’1 settembre 2025 L’impatto del cambiamento climatico sulla salute delle donne incinte e dei neonati è ormai evidente e in crescita. Due approfondimenti dell’Economist, pubblicati tra agosto e settembre 2025, delineano un quadro allarmante: il caldo estremo danneggia le gravidanze in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo all’aumento dei parti pretermine, delle morti neonatali e di complicazioni gravi per le madri. In Pakistan, ad esempio, dove ci sono state ondate di calore con picchi fino a 49°C, le donne che cucinano all’aperto o camminano chilometri ogni giorno per raccogliere acqua sono sottoposte a uno stress termico costante e pericoloso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it