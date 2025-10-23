The Bold Champions le pagelle | L’Inter di Chivu diverte più di quella di Inzaghi Da Mou a Simeone | pragmatici in crisi dov’è finito il solito Conte?

I numeri sono la strada migliore per inquadrare la terza giornata di Champions: 71 gol in 18 gare, media di 9,94 a partita. Tre gli 0-0 (tra i quali quello di Atalanta-Slavia Praga ), dodici squadre a secco (tra le quali, oltre all’Atalanta, anche la Juventus, superata 1-0 dal Real Madrid ). Cinque club a punteggio pieno: nella cinquina a quota 9 ritroviamo l’ Inter, in compagnia di Arsenal, Psg, Real Madrid e Bayern, ovvero la crema del calcio europeo. Atalanta e Napoli sono in zona playoff, mentre la Juve in questo momento sarebbe la prima delle eliminate. Ultime, con 0 punti, il glorioso Ajax demolito 5-1 dal Chelsea e il Benfica di Mourinho, travolto 3-0 a Newcastle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

