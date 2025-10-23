Tg Green 23 ottobre – L' Italia arranca sull' Agenda 2030
L’Italia fa molta fatica sui target dell’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l’ aumento del volume dei rifiuti radioattivi in Italia, e il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
