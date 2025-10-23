Tg Green 23 ottobre – L' Italia arranca sull' Agenda 2030

23 ott 2025

L’Italia fa molta fatica sui target dell’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l’ aumento del volume dei rifiuti radioattivi in Italia, e il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

