Test | Quanto ti vuoi bene?

Una delle regole fondamentali delle emergenze in aereo è quella di indossare prima la propria maschera dell’ossigeno e poi aiutare gli altri. Già: se non stiamo bene noi, come possiamo essere presenti per chi ci è accanto? Questo famoso esempio chiarisce alla perfezione quanto sia importante pensare prima di ogni cosa al proprio benessere. Apprezzarci per chi siamo davvero. Volersi bene significa innanzitutto riconoscere il proprio valore, non per quello che facciamo o per come appariamo, ma semplicemente per chi siamo. Significa ascoltare quella vocina interiore che troppo spesso ci critica duramente e imparare a trasformarla in un’alleata gentile. 🔗 Leggi su Dilei.it

