terzo incidente in via lazzaretto

L’ennesimo incidente, il terzo in poche settimane, in via Lazzaretto, alla prima periferia di Correggio, dove anche martedì si è verificata una sbandata di uno dei mezzi utilizzati da Iren per la raccolta dei rifiuti. "Si tratta dell’ennesimo schianto, con relativi disagi per la viabilità e con famiglie isolate per tutto il tempo del recupero dei veicoli per la strada praticamente bloccata. Fortunatamente nessuno proveniva dalla direzione opposta in quel momento – dicono gli abitanti della zona – altrimenti ci sarebbero stati effetti più gravi, in particolare per le persone. A lungo, come ogni volta, la strada resta bloccata: nessuno riesce ad entrare o uscire in auto dalle proprietà, almeno fino a quando il veicolo non viene rimosso e recuperato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

