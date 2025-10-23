Terzigno lite condominiale finisce nel sangue | 32enne accoltellata al petto

2anews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terzigno, nel Napoletano, un 40enne avrebbe aggredito la vicina di casa chiudendo l’acqua e tendendole un agguato. Arrestato dai carabinieri, la donna è ricoverata ma non in pericolo di vita Una lite tra vicini di casa è degenerata in un accoltellamento a Terzigno, in provincia di Napoli. A farne le spese una donna di . 🔗 Leggi su 2anews.it

terzigno lite condominiale finisce nel sangue 32enne accoltellata al petto

© 2anews.it - Terzigno, lite condominiale finisce nel sangue: 32enne accoltellata al petto

Altri contenuti sullo stesso argomento

terzigno lite condominiale finisceTerzigno, accoltella la vicina dopo una lite: salva per miracolo - TERZIGNO – Un gesto estremo, maturato tra le mura di una palazzina dove le tensioni di vicinato si trascinavano da tempo. Scrive marigliano.net

terzigno lite condominiale finisceTerrore a Terzigno, accoltella la vicina al petto dopo una lite - Tragedia sfiorata a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una lite condominiale si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Si legge su ilfattovesuviano.it

terzigno lite condominiale finisceTerzigno, lite tra vicini finisce nel sangue: 32enne accoltellata al petto - Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la tranquillità di Terzigno, comune in provincia di Napoli. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Terzigno Lite Condominiale Finisce