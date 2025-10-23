Terzigno lite condominiale finisce nel sangue | 32enne accoltellata al petto
A Terzigno, nel Napoletano, un 40enne avrebbe aggredito la vicina di casa chiudendo l’acqua e tendendole un agguato. Arrestato dai carabinieri, la donna è ricoverata ma non in pericolo di vita Una lite tra vicini di casa è degenerata in un accoltellamento a Terzigno, in provincia di Napoli. A farne le spese una donna di . 🔗 Leggi su 2anews.it
