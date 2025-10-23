Terzigno | chiude l’acqua alla vicina e la attende con un coltello Lama nel petto donna viva per miracolo 40enne arrestato dai Carabinieri

Lite di vicinato degenera a Terzigno: 40enne accoltella la donna del piano di sopra. Arrestato per tentato omicidio, lei è viva per miracolo.. Il coltello ha ferito per uccidere, un segno meno disegnat o tra i due seni. Non è la lama di un marito ormai ex, un compagno rifiutato o di uno spasimante morboso. È quello del vicino di casa. Di un uomo di 40 anni che occupa l’appartamento immediatamente sotto a quello della vittima. La storia di oggi ci porta a Terzigno. È l’ennesimo racconto di sangue, con un finale che è lieto solo perché il coltello da cucina spinto nello sterno di una 32enne, è penetrato senza incontrare organi vitali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it