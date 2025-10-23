Terzigno accoltella la vicina di casa al petto | arrestato 40enne l' aggressione per una lite condominiale

Ilmattino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomo di 40 anni accoltella la vicina di casa. La donna è rimasta ferita ma la lama, secondo il racconto dei medici, non avrebbe toccato organi vitali. La palazzina dove si è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terzigno accoltella la vicina di casa al petto arrestato 40enne l aggressione per una lite condominiale

© Ilmattino.it - Terzigno, accoltella la vicina di casa al petto: arrestato 40enne, l'aggressione per una lite condominiale

Approfondisci con queste news

terzigno accoltella vicina casaTerzigno, accoltella la vicina di casa al petto: arrestato 40enne, l'aggressione per una lite condominiale - La donna è rimasta ferita ma la lama, secondo il racconto dei medici, non avrebbe toccato organi vitali. Riporta msn.com

terzigno accoltella vicina casaTerzigno, accoltella la vicina dopo una lite: salva per miracolo - TERZIGNO – Un gesto estremo, maturato tra le mura di una palazzina dove le tensioni di vicinato si trascinavano da tempo. Come scrive marigliano.net

terzigno accoltella vicina casaTerzigno, chiude l’acqua alla vicina e le tende un agguato. La donna sopravvive alle coltellate e lo fa arrestare - Una donna è stata accoltellata da un vicino di casa che le ha teso un vero e proprio agguato. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Terzigno Accoltella Vicina Casa