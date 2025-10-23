Terzigno accoltella la vicina di casa al petto | arrestato 40enne l' aggressione per una lite condominiale

Uomo di 40 anni accoltella la vicina di casa. La donna è rimasta ferita ma la lama, secondo il racconto dei medici, non avrebbe toccato organi vitali. La palazzina dove si è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terzigno, accoltella la vicina di casa al petto: arrestato 40enne, l'aggressione per una lite condominiale

