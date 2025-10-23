Terrore zona Tuoro-Parco Cerasole raffica di raid della ' banda dell' Audi nera'

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e rabbia nella zona TuoroParco Cerasole di Caserta, dove una banda di ladri sta mettendo a segno una serie di furti in abitazioni con modalità identiche. Quattro uomini, a bordo di una Audi nera, hanno colpito in sequenza diverse case tra le vie Alfonso di Borbone e le aree limitrofe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

