Montecatini, 23 ottobre 2025 – Due uomini di origini nordafricane sono stati arrestati dalla polizia a Montecatini (Pistoia) in quanto ritenuti responsabili di tentato omicidio di un cittadino pakistano. Secondo la polizia i due lo avrebbero aggredito dopo una lite, colpendolo con numerose coltellate: la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è accaduto nei giorni scorsi, di sera. Il cittadino pakistano, spiega la polizia, si trovava a Montecatini temporaneamente, per ragioni di lavoro. Ci sarebbe stata una lite con due uomini, per motivi che non sono stati precisati. Il pakistano avrebbe cercato di fuggire ma è caduto a terra venendo raggiunto dai suoi aggressori che lo hanno accoltellato e poi sono fuggiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore fuori dal locale: Montecatini, accoltellato dopo la lite, scattano gli arresti