Terrore a Gela il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa
Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Il prete, che era in chiesa, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
UCRAINA | Trump gela Zelensky: "La guerra finisca senza i Tomahawk". Il tycoon esclude un vertice a tre. Zelensky: "Punto su Donald". Axios: "Incontro teso, concluso bruscamente dopo due ore e mezzo. Il presidente Usa è stato duro". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Terrore a Gela, il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa - Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Scrive msn.com
Paura a Gela, accoltellato il parroco della chiesa del Carmine - GELA (CALTANISSETTA) – Il parroco della chiesa del Carmine di Gela, don Nunzio Samà, è stato ferito di striscio all’addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Riporta livesicilia.it
Sacerdote ferito di striscio con coltellata a Gela - Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Riporta ansa.it