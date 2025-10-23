Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Il prete, che era in chiesa, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terrore a Gela, il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa