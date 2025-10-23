Terrore a Gela il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa

Feedpress.me | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Il prete, che era in chiesa, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

terrore a gela il parrocco don nunzio sam224 ferito con un coltello in chiesa

© Feedpress.me - Terrore a Gela, il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa

News recenti che potrebbero piacerti

terrore gela parrocco donTerrore a Gela, il parrocco don Nunzio Samà ferito con un coltello in chiesa - Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Scrive msn.com

Paura a Gela, accoltellato il parroco della chiesa del Carmine - GELA (CALTANISSETTA) – Il parroco della chiesa del Carmine di Gela, don Nunzio Samà, è stato ferito di striscio all’addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Riporta livesicilia.it

terrore gela parrocco donSacerdote ferito di striscio con coltellata a Gela - Il parroco della chiesa del Carmine a Gela (Caltanissetta) don Nunzio Samà è stato ferito di striscio all'addome con un coltello stamattina da uno sconosciuto. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terrore Gela Parrocco Don