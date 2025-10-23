Terremoto nell’NBA le scommesse illegali si abbattono sul campionato di basket più bello del mondo

Cultweb.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto scuote il mondo del basket professionistico americano. La guardia dei Miami Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups sono stati arrestati dall’Fbi nell’ambito di un’indagine su scommesse illegali e gioco d’azzardo che ha portato all’arresto complessivo di 37 persone. Tra queste, 13 sono membri o associati a quattro delle cinque storiche famiglie della mafia italo-americana di New York: Bonanno, Genovese, Lucchese e Gambino. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha definito lo scandalo “sconvolgente” durante una conferenza stampa, sottolineando come il coinvolgimento simultaneo di quattro famiglie mafiose nella stessa indagine sia “molto raro ed estremamente preoccupante, un segnale della vastità della rete messa in campo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

